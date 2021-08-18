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Военные США заявили о налаживании взаимодействия с талибами

Пентагон: военнослужащие США наладили взаимодействие с талибами без столкновений
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Фото: Reuters

Военные США заявили о налаживании «деконфликтационного взаимодействия» с движением «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению Пентагона, Вашингтон намерен поддерживать подобное взаимодействие. Глава ведомства Ллойд Остин также рассказал, что на территории аэропорта Кабула сейчас находятся 4,5 тысячи американских военных. Он подчеркнул, что военнослужащие США на данный момент не сталкивались с каким-либо противодействием со стороны талибов в столице Афганистана.

В то же время первый заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерма отметила, что американцы имеют возможность беспрепятственно добираться до аэропорта столицы. Она добавила, что ей неизвестно о случаях нападений на граждан США или их запугивания по пути в воздушную гавань. «Талибан» соблюдает свое обещание обеспечить безопасный проезд американских граждан, резюмировала дипломат.

Ранее Шерма рассказала, что США больше не считают Ашрафа Гани значимой политической фигурой в Афганистане. «Гани больше не является фигурой в Афганистане», — заявила она. При этом США не потерпят, чтобы правительство превратило Афганистан в «убежище для террористов», добавила Шерма. По ее словам, американская сторона четко обозначила свою приверженность борьбе с терроризмом в этой стране.

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