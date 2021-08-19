Под Челябинском выставили на продажу участок почти за полмиллиарда рублей

В Челябинске нашли земельный участок стоимостью в 413 миллионов

В Челябинской области на продажу выставили земельный участок стоимостью почти в полмиллиарда рублей. На объявление на сервисе Avito обратило внимание URA.RU.

За 413 миллионов рублей предлагается участок площадью в 51 гектар, он находится в окруженном лесами элитном коттеджном поселке закрытого типа «Сосновая Долина - 2» неподалеку от города. Там в наличии все необходимые коммуникации: электричество, вода, газ, канализация.

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На земле можно будет разместить объекты придорожного сервиса или торговли, медицинские и реабилитационные центры, спа-зоны, аквапарки или спортивные объекты.

По сравнению со стоимостью одного крымского участка сумма в 413 миллионов за землю покажется не такой уж и большой. В июне сообщалось о земельном участке в Евпатории площадью 900 соток (менее 1 гектара). Правда, чтобы купить этот участок, надо заплатить миллиард рублей.

В апреле в подмосковной Барвихе нашли самый дорогой в регионе загородный дом. По данным риелторов, особняк площадью 2,6 квадратных метров на участке в 1,008 гектара продавали за три с половиной миллиарда рублей.

