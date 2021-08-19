Зеленский рассказал о способности Украины защитить свои острова

Модернизация украинской армии позволила Киеву обеспечить эффективную защиту всех свои территорий, включая острова в Черном море. Об этом в интервью изданию НВ рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, у границ республики по-прежнему сосредоточено значительное количество российских войск, а в Черном море регулярно проходят учения Военно-морского флота (ВМФ) России. Однако Украина также проводит тренировки своих Вооруженных сил, что привело к существенному повышению их боеспособности. «Уже сейчас видно, что мы способны защищать каждый украинский регион, аэропорт, город и остров Змеиный тоже», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что, несмотря на свой небольшой размер, Змеиный является стратегически важной территорией для сдерживания России. «Этот небольшой остров, как и любая другая наша территория, является украинской землей, и мы будем защищать его со всей нашей мощью», — отметил глава государства.

9 августа Зеленский приехал на остров Змеиный, расположенный в Черном море, и понаблюдал за военными учениями, в которых участвуют объединенные силы ВС страны. В операции маневрах морские пехотинцы, авиация, наводные силы, а также группа специального назначения. По словам политика, эти учения проходят «на очень высоком уровне».