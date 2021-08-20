Пара обнаружила потайной люк под ковром в спальне

В английском городе Плимут, графство Девон, пара делала ремонт в доме, который был построен в XVI веке, и обнаружила под ковром потайной люк. Пользовательница TikTok под ником @candyrainsalon опубликовала видео вскрытия тайника.

В своем TikTok британка выкладывает ролики о процессе реконструкции дома. Она рассказала, что однажды они с мужем почувствовали необычный запах в спальне ремонтируемого дома и решили найти его источник. Пара сняла ковровое покрытие и обнаружила железный люк. Когда мужчина начал открывать его, неприятный запах усилился. Выяснилось, что под полом спальни находилась канализационная труба.

«Страшно подумать, что мы собирались оставить ковер в спальне до тех пор, пока не появится достаточно денег на ремонт. У нас под ногами плыли фекалии», — сказала британка. Ролик набрал 3,3 миллиона просмотров и почти две тысячи комментариев. Один из пользователей пошутил: «Не открывайте люк! Там злые духи».

Ранее сообщалось, что мужчина обнаружил под своим домом огромную сеть подземных ходов с летучими мышами. Он заметил вход в разветвленную систему тоннелей, причем некоторые из них были прорублены вручную.