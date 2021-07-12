Мужчина обнаружил под своим домом загадочную систему подземных ходов

Мужчина обнаружил под своим домом огромную сеть подземных ходов, кишащих летучими мышами. Об этом он рассказал на Reddit.

Пользователь портала с никнеймом Netatrax рассказал, что недавно приобрел дом на юге Италии. В сарае он заметил вход в разветвленную систему тоннелей, причем некоторые из них были прорублены вручную. Часть тоннелей проходила прямо под домом.

В загадочном подземелье оказалось холодно, а влажность составляла 99 процентов. У ходов было несколько уровней, однако первоначально Netatrax не рискнул спускаться глубже без страховки. Позже он рассказал, что все же исследовал второй уровень и нашел там подземный пруд.

Назначение подземных коммуникаций осталось неизвестным. В силу высокой влажности они вряд ли подходили для хранения провианта или вина. Netatrax написал, что надеется приспособить влагу из тоннелей для орошения оливковых деревьев, которые он выращивает.

Некоторые из пользователей Reddit в комментариях шутили о происхождении подземелья. Один из них спросил: «Рядом с твоим домом случайно нет банка?» Кто-то высказал предположение, что тоннели могли быть построены во время одной из мировых войн и служили бомбоубежищем. Еще один пользователь написал: «Возможно, это мафия. Я не шучу».

Ранее сообщалось, что пользовательница видеоплатформы TikTok рассказала, как нашла у себя дома тайную комнату с пугающими письмами и фотографиями. Новая хозяйка предположила, что у предыдущих владельцев, вероятно, была веская причина замуровать комнату.