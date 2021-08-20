Мужчина пришел на пляж и утолил голод крокодила

В Австралии мужчина увидел крокодила на пляже и накормил его сырыми сосисками

В Австралии мужчина пришел на пляж и утолил голод гребнистого крокодила сырыми сосисками. На видео кормления, опубликованное в TikTok видео обратили внимание в Newsweek.

Пользователь с ником @geoffrey_snowball пришел на пляж и увидел огромного крокодила, который искал еду. Мужчина начал бросать хищнику сосиски, а тот жадно их ловил и проглатывал.

На последнем кадре видно, как рептилия игнорирует сосиски и начинает ползти в сторону оператора. Ролик с шуточным названием «Даже крокодил заслуживает сосисок. Не волнуйтесь, ребята, я лишился только одной ноги» набрал 2,2 миллиона просмотров и почти пять тысяч комментариев. Один из пользователей написал: «В конце он больше хотел съесть тебя, чем сосиски».

Гребнистый крокодил — один из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Эти рептилии нередко воспринимают людей как потенциальную добычу и поэтому заслужили репутацию людоедов.

Ранее сообщалось, что в зоопарке с рептилиями в Калифорнии, США, гигантский голодный аллигатор по кличке Дарт выпрыгнул из вольера и оказался у ног кормившей его смотрительницы. Однако она не испугалась, начала смеяться и отодвинула коробку с едой, чтобы аллигатор не съел все мясо сразу.