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Россия предоставила Испании данные о не допущенных в порт Сеуты кораблях

Посольство РФ в Испании: данные о не допущенных в порт кораблях выдали испанской стороне
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Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Россия предоставила Испании все необходимые данные о пункте следования своих военных кораблей «Вице-адмирал Кулаков» и «Алтай», которые хотели, но не смогли зайти в порт Сеуты. Об этом заявили РИА Новости в посольстве РФ в Испании.

«Необходимые сведения были оперативно предоставлены», — подчеркнули в дипломатическом представительстве. Это заявление было опубликовано как опровержение противоположного заявления испанской стороны.

Ранее ситуацию обсудил с «Лентой.ру» доктор военных наук Константин Сивков. По его мнению, Испания запретила российским кораблям входить в свой порт из-за недопонимания между дипломатами двух стран. Он назвал произошедшее штатной ситуацией. Однако, по словам Сивкова, на Испанию могло повлиять давление блока НАТО.

Министерство иностранных дел Испании ранее не позволило двум кораблям ВМФ России зайти в порт в Сеуте. Мадрид затребовал информацию о маршруте и целях плавания российских кораблей.

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