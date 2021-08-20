Россиянка побывала в Анапе и предостерегла от поездок на курорт в летний сезон

Россиянка побывала в Анапе и рассказала о плюсах и минусах черноморского курорта. О том, почему она предостерегает от поездок в город в летний сезон, она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка пояснила, что посещала Анапу в конце мая, в межсезонье, чтобы «разведать обстановку». Город очень понравился путешественнице, например, она восхитилась двухуровневой набережной, оригинальными кафе, многочисленными фонтанами и скверами. По ее мнению, на курорте идеально отдыхать всей семьей.

«Для детей — это просто рай. Много интересных аттракционов и прочих вещей, которые так желают наши детки», — считает автор блога.

Кроме того, россиянка отметила «много замечательных мест» в пригороде Анапы. Так, она посетила озеро Сукко, Святой источник и церковь имени Святой Великомученицы Варвары.

Тем не менее, во время поездки путешественница поняла, почему она никогда не приедет в Анапу в летний сезон. Женщина призналась, что вид моря «поверг в состояние шока», помимо прочего ее расстроила грязь и мусор.

«Море все в водорослях и отвратительный тухлый запах. А также много мусора на центральном пляже. И потом мы говорим о ротавирусной инфекции», — возмутилась туристка.

Ранее в августе россиянка, отдохнувшая под Анапой, пожаловалась на антисанитарию и «грязь везде». Девушка остановилась в Джугбе — поселке между Анапой и Туапсе. По ее словам, в непогоду море особенно грязное — «с гор несет все, что может нести, вплоть до канализации». Туристка возмутилась тем, что из отдыхающих это никого не смущает.

