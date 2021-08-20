Актера сериала «Моя прекрасная няня» обокрали мошенники

Российский актер Владислав Демченко стал жертвой мошенников и лишился крупной суммы денег. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что 55-летнего артиста обокрали, когда тот находился на отдыхе в Ессентуках. Ему на телефон стали приходить SMS-сообщения о «возможности» получить кешбэк за определенные операции по банковской карте.

Демченко не сразу понял, что ему прислали ссылку на фейковый сайт, перешел по ней и ввел там свои личные данные. Вскоре с его счета стали списывать денежные средства. В общей сложности у актера похитили 70 тысяч рублей. Сотрудники полиции уже начали проверку по факту произошедшего инцидента.

Владислав Демченко известен по ролям в таких сериалах, как «Моя прекрасная няня», «Час Волкова», и «Балабол». Он также знаком широкой публике по картинам «Завтра была война», «Криминальный талант» и «Трава зелена».