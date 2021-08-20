Топ-менеджер «Газпрома» умер после заражения коронавирусом

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов умер после заражения коронавирусом. О смерти топ-менеджера «Интерфакс» стало известно от нескольких источников, знакомых с ситуацией. Причиной смерти мог стать COVID-19.

На сайте «Газпром трансгаз Чайковский» вскоре появился некролог. «20 августа 2021 года на 60-м году жизни скоропостижно скончался генеральный директор предприятия Сергей Петрович Сусликов», — говорится в нем. «Его отличали крепкие профессиональные знания, глубокая внутренняя культура в сочетании с чутким и доброжелательным отношением к людям. Коллектив Общества выражает глубокое соболезнование родным и близким», — добавили в сообщении компании.

По информации «Коммерсантъ-Прикамье», Сусликов заразился коронавирусом и вскоре его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Спецбортом его доставили в Москву в институт Склифосовского.

Сергей Сусликов родился в 1962 году в Моздоке. В должности гендиректора «Газпром трансгаз Чайковский» он работал с января 2016 года. До этого с 1998 года он был заместителем гендиректора, главным инженером — первым заместителем гендиректора ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

В этом году Сергей Сусликов победил на праймериз «Единой России» и был выдвинут партией на выборы в заксобрание по одномандатному округу №22.