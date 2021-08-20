Российская певица похвасталась роскошными покупками на сотни тысяч рублей

Российская певица Ханна купила сумку, обувь и очки модного дома Dior на 500 тысяч рублей

Российская певица и фотомодель Анна Иванова, более известная под псевдонимом Ханна, похвасталась роскошными покупками из бутика французского модного дома Christian Dior. Сторис появились в ее Instagram-аккаунте.

Поп-исполнительница показала подписчикам изделия, которые она приобрела в магазине люксового бренда во время отдыха в Сен-Тропе вместе с мужем Павлом Курьяновым, дочерью Адрианой и друзьями. На размещенных кадрах Ханна открывает содержимое пакета, в котором оказались солнцезащитные очки стоимостью около 35 тысяч рублей.

Помимо этого, знаменитость купила в Dior обувь: балетки из бархата и резиновые сапоги с монограммой марки. Первая пара обошлась ей в 89 тысяч рублей, а вторая — в 119 тысяч рублей. «Это теперь мои любимые боты на осень», — призналась Ханна в ролике.

В конце звезда также продемонстрировала сумку бренда синего цвета, на переднюю часть которой нанесен ее псевдоним. Изделие представлено в ассортименте модного дома за 250 тысяч рублей. Таким образом, в общей сложности Ханна потратила на новые предметы гардероба и аксессуары почти 500 тысяч рублей.

В июле Ханна показала фанатам фотографии новой машины за 40 миллионов рублей. Речь идет об автомобиле Rolls-Royce изумрудного цвета, который артистка получила в подарок от супруга в честь Дня любви, семьи и верности.

Ханна — российская певица и жена генерального директора и соучредителя лейбла Black Star Inc Пашу (настоящее имя — Павел Курьянов). Пара воспитывает дочь Адриану, которая родилась 3 сентября 2018 года.