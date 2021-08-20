В Калининградской области открыли турмаршрут по местам боев Первой мировой войны

В Калининградской области появился туристический маршрут, посвященный подвигу русских солдат в сражениях Первой мировой войны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, на местах боев на территории бывшей Восточной Пруссии появились информационные стенды и памятные знаки.

Например, одна из точек маршрута расскажет о Каушенском бое, который произошел 19 августа 1914 года. В тот день русская гвардейская кавалерия отличилась крупной победой над немецкими войсками и захватом вражеских орудий.

«Надеемся, что маршрут станет весомым вкладом в поддержание, как исторической памяти, так и туристической привлекательности региона», — отметил сотрудник Центра изучения исторической памяти Института геополитических и региональных исследований БФУ имени Иммануила Канта Альберт Адылов.

Ранее в августе в Калининградской области восстановили бывшую немецкую усадьбу Фухсберг в поселке Холмогоровка. Так, первоначальный облик вернули кровле здания и окнам. В усадьбе планируется разместить центр военно-патриотического воспитания «Авангард».