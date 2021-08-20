В России изобрели купальники для ровного загара

Российский бренд Rodasoleil изобрел купальные костюмы для ровного загара и удивил пользователей сети. Соответствующие видео и комментарии появились в TikTok-аккаунте марки.

Согласно информации на сайте производителя, ткань купальников Rodasoleil защищает кожу от негативного воздействия солнца с такой же силой, как и крем от загара с фактором защиты Spf 30.

Помимо этого, создатели марки подчеркивают, что купальные костюмы пропускают солнечные лучи, поэтому загар ровно ложится на кожу, не оставляя светлых следов, ожогов и покраснений на теле. Стоимость бикини бренда варьирует от 14 до 19 тысяч рублей.

Покупатели выразили свое восхищение купальниками в комментариях под роликами. «Почему я не знала о такой одежде, когда меня два года мучала жуткая аллергия на солнце?», «Наконец-то! Я ждала, пока появится что-то адекватное, и моя белая кожа останется белой», «Где такой взять? Мне он срочно нужен!», «Хочу такой!», «Очень красиво!» — писали юзеры.

Ранее в августе чересчур откровенный дизайн купальника популярного бренда Fashion Nova смутил пользователей сети. Речь идет о раздельном купальнике бежевого цвета с завязками вокруг талии, частично оголяющем грудь. Стоимость комплекта Feeling Beachy 2 Piece Bikini на сайте марки с учетом скидки составляет 19 долларов (1390 рублей).