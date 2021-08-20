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Макрон попросил Путина освободить Навального

Эммануэль Макрон в телефонном разговоре попросил Путина освободить Навального
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Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Фото: Eric Gaillard / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным попросил освободить Алексея Навального (учредителя ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.

«Президент республики призвал освободить Алексея Навального спустя год после покушения на убийство… в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека», — говорится в коммюнике.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе переговоров лидеры обсудили ситуацию в Афганистане, а также на юго-востоке Украины. Кроме того, лидеры затронули ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

19 августа в МИД России заявили, что инцидент с делом Алексея Навального является спланированной провокацией, направленной на дискредитацию страны.

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