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Россиянам раскрыли способы сэкономить в магазине

Финансовый консультант Никитина рассказала, как можно не сэкономить в магазине
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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Финансовый консультант Алена Никитина раскрыла россиянам способы сэкономить в магазине в беседе с радио Sputnik.

Эксперт посоветовала составлять список покупок, так как он делает сам процесс более рациональным. Также она порекомендовала брать с собой ограниченное количество средств. «Когда мы идем за покупками с кредитной картой, у нас ощущение безлимитности. Но если мы идем за молоком и у нас в кармане 100 рублей, то мы купим молоко и не купим других продуктов еще на полторы тысячи», — сказала она.

Также Никитина посоветовала приобретать продукты через сервисы доставки. По ее словам, такой способ тоже дает возможность не купить лишнего, «зацепившись взглядом».

При этом она подчеркнула, что покупать товары со скидками и по акции далеко не всегда эффективно. Она отметила, что иногда товары скидкой в одном магазине дороже, чем без скидки в другом. Кроме того, Никитина добавила, что покупки в сетевых гипермаркетах не обязательно бывают выгоднее, чем в «магазинах у дома».

Ранее специалисты сервиса BlaBlaCar рассказали туристам, планирующим поездки по России, назвали способы сэкономить на отпуске. В первую очередь, эксперты рекомендуют заранее искать жилье через специализированные сайты и онлайн-сервисы. В ходе бронирования необходимо учитывать рейтинги отелей, а также читать отзывы ранее отдыхавших там туристов.

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