Россия предложила заявить протест Лондону из-за оглашения данных сотрудников ФСБ

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил МИД России вызвать посла Великобритании в РФ и заявить ему протест из-за оглашения данных сотрудников ФСБ, которые попали под санкции Лондона. Слова сенатора приводит Интерфакс.

По мнению Джабарова, данные сотрудников были рассекречены исключительно для огласки, так как в Великобританию сотрудники не поедут и активов там у них нет.

«Давайте тоже будем рассекречивать на весь мир данные сотрудников Ми-6, Ми-5, уверен, у ФСБ и СВР тоже есть много таких данных», — сказал сенатор.

Он также добавил, что «если [Алексей] Навальный (учредитель ФБК, включенного Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией) называл эти фамилии в ходе своего расследования, то есть основания возбудить уголовное дело в отношении Навального по разглашению данных оперативных сотрудников».

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании ввело санкции против семи сотрудников ФСБ России, которых считает причастными к инциденту с Алексеем Навальным.

В санкционный список попали: начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ Алексей Седов, директор Института криминалистики ФСБ РФ Кирилл Васильев, начальник Центра специальной техники ФСБ Владимир Богданов. Также под санкциями оказались сотрудники ФСБ: Станислав Макшаков, Алексей Александров (по информации Лондона также известный под фамилией Фролов), Иван Осипов (Спиридонов) и Владимир Паняев.

Введенные ограничения предполагают заморозку счетов обвиняемых лиц в британских банках, а также запрет на въезд на территорию Великобритании.