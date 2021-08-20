Девушка поседела в 22 года и рассказала об издевательствах незнакомцев в сети

Немецкая блогерша Надин Брити поседела в 22 года и стала объектом насмешек в соцсетях

Немецкая блогерша поседела в 22 года и стала объектом издевательств в социальных сетях. Соответствующие ролики появились на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети Надин Брити (Nadine Breaty) регулярно публикует видео, на кадрах которых демонстрирует подписчикам передние пряди волос, которые рано потеряли цвет, и жалуется на оскорбления со стороны незнакомцев. «Всю жизнь меня обижают и называют старухой», — призналась девушка в одном из постов.

По словам юзерши, она страдает от пибальдизма — генетической аномалии, которая характеризуется нарушением выработки пигмента меланина, отвечающего за окрашивание кожных и волосяных покровов. Отмечается, что у людей с таким недугом появляются бесцветные волосы.

Известно, что на данный момент на Брити подписаны больше пяти миллионов человек, при этом ее видео в общей сложности набрали 93 миллиона лайков. Блогерша заявила, что делится с зрителями информацией о пибальдизме, чтобы предотвратить буллинг в интернете.

Пользователи сети восхищаются ее внешностью и смелостью в комментариях под размещенными роликами. «Ты вдохновляешь меня полюбить себя такой, какая я есть!», «Ты выглядишь замечательно, Надин», «Красотка, все сейчас делают такое окрашивание», «Я бы даже не обратил внимания на твои волосы», — написали юзеры.

В августе другая молодая женщина показала рано поседевшие ресницы и брови и удивила фанатов. Виктория Сантьяго (Victoria Santiago) объяснила, что в юности страдала от опоясывающего лишая — вирусной инфекции, которая вызывает обесцвечивание пораженных участков кожи. Помимо этого, у нее развилось витилиго — нарушение пигментации кожного покрова.