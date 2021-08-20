Алексей Серебряков попросил поклонников о помощи

Российский актер Алексей Серебряков записал видеообращение к поклонникам, в котором попросил их помощи. Ролик опубликовал его приятель и коллега по киноиндустрии Александр Дьяченко в Instagram.

Отмечается, что у самого Серебрякова нет страницы ни в одной из соцсетей. Однако некто завел аккаунт в Instagram от его имени. Cамозванец активно вел профиль от лица артиста, а также вступал в дискуссии с подписчиками, среди которых есть как обычные пользователи, так и коллеги артиста.

57-летний Серебряков сказал, что пытался решить вопрос с фейковым аккаунтом самостоятельно, но служба поддержки соцсети его проигнорировала. «Я хочу обратиться к вам с просьбой о помощи. Дело в том, что меня нет ни в одной социальной сети, но кто-то, используя мое имя, очень активно ведет страницу вместо меня», — заявил артист в своем обращении.

Звезда фильма «Левиафан» попросил поклонников массово отправить жалобы на фейк-страницу, чтобы «избежать лжи для людей, которые в это верят». Серебряков также заранее поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.

На поддельный аккаунт Серебрякова в Instagram было подписано около семи тысяч человек, а в самом профиле было более 20 публикаций. На момент написания заметки страница очищена от записей, кроме единственной, в которой было указано, что учетная запись является экспериментом журналистов изданий «Дождь» и «Московский комсомолец». Артисту также принесли публичные извинения.