Bethesda в 12-й раз перевыпустит Skyrim

Игра The Elder Scrolls V: Skyrim получит очередное переиздание. Видео анонса новой части тайтла доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks.

Перевыпущенная версия вышедшей в 2011 году Skyrim появится в день юбилея тайтла, 11 ноября. Игра будет доступна на ПК и консолях — PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One. Детали Skyrim: Anniversary Edition не раскрываются, однако известно, что в переизданную версию войдут все доступные DLC и эксклюзивный контент.

Судя по всему, переиздание игры от Bethesda будет рекордным. С появлением Skyrim: Anniversary Edition культовый тайтл 2011 года получил в общей сложности 12 версий.

Сообщается, что обладатели The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition получат право на бесплатную копию игры. Стоимость тайтла пока не раскрывается.

В сентябре Microsoft анонсировала приобретение студии Bethesda Softworks. В ней создали такие известные игровые серии, как The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, DOOM, Dishonored, Quake, Starfield и другие.