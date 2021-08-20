Заблокировавшее в марте Суэцкий канал судно вновь пройдет через Красное море

Заблокировавший в марте Суэцкий канал судно Ever Given вновь пройдет через Красное море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление канала.

По информации агентства, судно готовится пересечь водный путь с севера на юг. «В Порт-Саид контейнеровоз должен зайти сегодня вечером, проход начнется рано утром», — отметил источник. В Управлении канала также сообщили, что во избежание инцидента с поломкой в марте будут приняты дополнительные меры безопасности в процессе сопровождения судна.

23 марта судно Ever Given заблокировало Суэцкий канал. Снять его с мели и отбуксировать в Большое Горькое озеро удалось только 29 марта, навигация возобновилась к вечеру того же дня. Происшествие принесло колоссальные убытки экономике Египта и других стран: по некоторым данным, из-за аварии компании по всей планете теряли не менее 400 миллионов долларов в час.