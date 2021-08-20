В Челябинске суслики «нагуляли жирок» и ушли в спячку

В ботаническом саду ЧелГУ сурки ушли в спячку, которая продлится до апреля

Сотрудники ботанического сада ЧелГУ успокоили посетителей, которых взволновало отсутствие сурков. По словам работников, зверьки уже уходят в спячку, бодрствуют лишь несколько грызунов-«сов». Ответ был опубликован в сообществе ботсада во «ВКонтакте».

«Наши суслики легли спать. Они нагуляли достаточно жирка, утеплили свои норки сухой травой и мирно сопят в своих кроватках до весны», — говорится в сообщении. Там также отмечается, что скоро и остальные зверьки залягут в спячку, которая продлится у них до апреля.

В июле в Красноярске открыли кафе для сусликов «СусликПаб». Таким образом посетителям острова Татышев решили объяснить, что этих грызунов категорически нельзя подкармливать. В специальном кафе зверькам будут предлагать только полезную пищу, а не чипсы или попкорн, которыми иногда кормят животных туристы.