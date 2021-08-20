Вор в законе Гия Свердловский съездил в Югру для расширения сфер влияния

Воры в законе Гия Свердловский и Раджик Нижневартовский поговорили о сотрудничестве в Югре

Вор в законе Георгий Акоев, известный в криминальных кругах как Гия Свердловский, в ходе поездки по Уральскому Федеральному округу (УрФО) встретился с югорским вором в законе Ражидином Михралиевым (Раджиком Нижневартовским). Об этом URA.RU сообщили близкие к криминальным кругам источники.

По мнению источника издания, уральскому криминальному авторитету выгодно расширить свои сферы влияния в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), который является ресурсным регионом. Там он встретился с югорским вором в законе Раджиком Нижневартовским. В первую очередь темой разговора стала «грева» колоний на Севере — деньги и продукты, которые нелегально поступают в места лишения свободы на поддержание заключенных. Также воры переговорили о политике и сферах, по которым возможно сотрудничество.

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По заявлению собеседника издания, прошедшая встреча может значительно повлиять на криминальный мир. Интерес к региону воров в законе с других территорий может означать их попытку передела сфер влияния.

В криминальных кругах рассматривались несколько претендентов на роль смотрящего за ХМАО: среди них в том числе, и сам Гия Свердловский, и Раджик Нижневартовский.

В результате новым смотрящим за Ханты-Мансийским автономным округом стал криминальный авторитет Андрей Братына, считающийся ставленником погибшего вора в законе Владимира Зятькова (Зятек).

Отмечается, что во время поездки по регионам УрФО, Гия Свердловский проводил сходки. Криминальный авторитет не заехал в Челябинскую область.

В 2017 году Георгий Акоев вышел из колонии, где отбывал наказание за разбойное нападение в составе организованной группы.

Ранее сообщалось, что на него пожаловались другим авторитетам после обмана на 50 миллионов рублей. Гражданин Азербайджана вступил в теневую сделку с людьми вора в законе, согласившись продать им шесть килограммов золота. Свердловский обещал перепродать драгоценный металл дороже и поделиться прибылью, однако получив добычу, пропал.

Раджик Нижневартовский освободился из колонии в 2020 году. На его счету три судимости, в том числе за наркотики и разбойное нападение. Всего в колониях вор в законе провел около 13 лет.

В декабре 2020 года ему пригрозили лишением статуса смотрящего за Нижневартовском. Претензии предъявил лидер регионального криминалитета Андрей Братына из-за того, что вышедший летом на свободу из колонии Раджик так и не решил вопросы с «гревом пятнашки».