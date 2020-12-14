Раджику Нижневартовскому пригрозили лишением статуса смотрящего

Криминальному авторитету Ражидину Михралиеву (Раджик Нижневартовский) пригрозили лишением статуса смотрящего за Нижневартовском. Об этом сообщил URA.RU источник в преступной среде.

По его словам, претензии якобы предъявил лидер регионального криминалитета Андрей Братына из-за того, что вышедший летом на свободу из колонии Раджик так и не решил вопросы с «гревом пятнашки». Под этим понимается незаконная поставка запрещенных продуктов питания, мобильных телефонов, алкоголя на территорию колонии — в данном случае речь идет об ИК-15 в Нижневартовске.

Некоторые авторитеты поставили вопрос о лишении Михралиева статуса смотрящего. Отсидев последний срок, Раджик отошел от дел и предпочитает больше времени проводить за границей. Такой образ жизни авторитета не устраивает Братыну.

Именно Братына некоторое время отвечал за зоны, поэтому он хорошо понимает там обстановку. Получив влияние в регионе, он будет расставлять своих людей на ключевые посты, в том числе и в исправительных колониях.

Михралиева освободили в зале суда в июле. Всего у него три судимости: дважды его арестовывали с наркотиками в 2015 и 2019 годах и один раз за разбойное нападение в 1994 году. Всего за решеткой Михралиев провел около 13 лет.