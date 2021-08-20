В МВД заявили об игнорируемых Великобританией запросах о выдаче обвиняемых

Великобритания и Северная Ирландия игнорируют запросы России на правовую помощь и экстрадицию обвиняемых, даже не рассказывая о результатах их рассмотрения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Следственного департамента МВД России Сергея Лебедева.

«Некоторые страны, в том числе Великобритания и Северная Ирландия, уклоняются от рассмотрения наших запросов на оказание правовой помощи и экстрадицию обвиняемых, местонахождение которых установлено», — заявил Лебедев.

По его словам, игнорирование запросов России зачастую не дает возможности надлежащим образом завершить расследование уголовного дела. В вопросах возвращения преступников из-за рубежа имеются сложности, связанные с организационно-правовыми проблемами и с применением зарубежными партнерами «политики двойных стандартов», считает Лебедев.

Ранее сообщалось, что Венгрия выдала России осужденного за изнасилование несовершеннолетней беглеца. По версии следствия, 14 мая 1994 года он дома у своего дяди изнасиловал 15-летнюю девушку, которая пришла в гости.На стадии судебного разбирательства обвиняемый скрылся и был объявлен в международный розыск. Отмечается, что долгое время он проживал в Армении и США.