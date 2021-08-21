Раскрыта вероятность столкновения опасного астероида с Землей

Астроном, научный сотрудник Института прикладной математики РАН Леонид Еленин в беседе с ТАСС оценил, существует ли вероятность столкновения потенциально опасного астероида 2016 AJ193 с Землей 21 августа.

По словам ученого астероид, который окажется на минимальном расстоянии от Земли — около 3,4 миллиона километров — не столкнется с планетой. «Это достаточно рядовое сближение с Землей астероида, которое выделяется лишь крупным размером объекта», — сказал специалист.

Как считает Еленин, вероятнее всего, астероид образовался во внешней области Главного пояса астероидов, однако что-то вывело его из равновесия, и орбита постепенно начала меняться. «Сейчас он достаточно тесно может сближаться с тремя планетами Солнечной системы — Венерой, Землей и Марсом», — пояснил он.

Ранее в пресс-службе Московского планетария сообщили, что наибольшую опасность представляют те небесные тела, которые не отслеживаются астрономами и мир узнает о них только после падения. Однако сам астероид для планеты угрозы не представляет.