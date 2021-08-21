Похожий на Кена мужчина решил родить ребенка

Мужчина с внешностью куклы Кена Родриго Алвес (Rodrigo Alves), который превратился в женщину и назвал себя Джессикой Алвес (Jessica Alves), решился на пересадку матки и рождение ребенка, пишет The Mirror.

Алвес обратится к врачам для трансплантацию матки в Бразилии. 38-летняя знаменитость надеется, что после операции за 30 тысяч фунтов стерлингов (три миллиона рублей) сможет забеременеть и родить здорового ребенка. До этого врачи никогда не проводили подобных хирургических вмешательств трансгендерным женщинам. «Чтобы забеременеть, мне нужно пройти курс экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) после операции. Честно говоря, я не берусь судить о проценте успеха, так как исследований на эту тему очень мало», — добавил Алвес.

В январе 2020 года Родриго Алвес, потративший более 500 тысяч фунтов стерлингов (свыше 48 миллионов рублей), чтобы быть похожим на Кена, превратился в «живую куклу Барби» и показал поклонникам свое тело в купальнике. На новую внешность ушло около 900 тысяч фунтов стерлингов (86,4 миллиона рублей): в частности, на увеличение груди и ягодиц, а также удаление кадыка. В феврале 2021 года похожий на Кена мужчина официально сменил пол.

