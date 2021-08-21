OnlyFans официально запретил контент «откровенно сексуального характера»

Британская платформа OnlyFans опубликовала новые правила использования, в которых указала запрет на контент «откровенно сексуального характера». Информация об этом появилась на официальном сайте сервиса.

Согласно нововведениям, вступающим в силу с 1 октября 2021 года, пользователям запрещается выкладывать фото и видео фактического или сымитированного полового акта между лицами любого пола, фактическую или сымитированную мастурбацию, любые изображения гениталий человека, если они поданы как оскорбление или экстремизм, а также реальные телесные жидкости, выделяемые во время секса, или их смоделированные версии.

Уточняется, что фото и видео, содержащие обнаженную натуру без вышеперечисленных запретов по-прежнему остаются на OnlyFans. Однако теперь не разрешается выставлять интимные части тела слишком явно или увеличивать их масштаб.

Также отмечается, что весь уже имеющийся на платформе запрещенный контент пользователи должны удалить до 1 декабря 2021 года. Любое нарушение новых правил может привести к бану учетной записи и блокировке доступа к доходам с сайта.

Ранее Модель OnlyFans Арина Левченко прокомментировала будущий запрет площадки на публикацию фото ивидео «откровенно сексуального характера». По ее мнению, пользователи, которые ведут свои аккаунты на сайте с более откровенными контентом, чем просто эротика, вероятнее всего уйдут на другие платформы.

