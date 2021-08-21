На пикетах в поддержку «Дождя» задержали девять человек

ТАСС: девять человек задержаны на пикетах в поддержку «Дождя» в Москве, им грозят штрафы

Число задержанных на пикетах у здания ФСБ на Лубянке в Москве в поддержку телеканала «Дождь» и издания «Важные истории», признанных в России иностранными агентами, увеличилось до девяти человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, две последние задержанные оказались студентками МГУ. Ранее также сообщалось о задержании журналистки «Дождя» и невесты обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова Ксении Мироновой, признанной физлицом-иностранным агентом журналистки Софьи Гройсман и Андрея Бабицкого.

По словам адвоката Дмитрия Захватова, в ОВД «Мещанский» на данный момент находятся десять журналистов. Им грозят штрафы от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы. После составления протоколов задержанных отпустят из полиции, добавил он.

Минюст внес «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов в пятницу, 20 августа. Кроме телеканала туда попало издание «Важные истории» и семеро журналистов. Как заявил главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко, телеканал обжалует в суде решение Минюста, так как считает его незаконным, и продолжит работу.