Пять человек задержали на пикетах в поддержку «Дождя» в Москве

ТАСС: задержаны пять человек, вышедшие на пикеты в поддержку телеканала «Дождь» на Лубянке

В Москве полицейские задержали пять человек, вышедших на пикеты в поддержку признанных в России иностранными агентами телеканала «Дождь» и издания «Важные истории» к зданию ФСБ на Лубянке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агенства, среди задержанных оказались журналистка «Дождя» и невеста обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова Ксения Миронова, признанная физлицом-иностранным агентом, журналистка Софья Гройсман и Андрей Бабицкий.

Минюст внес «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов в пятницу, 20 августа. Кроме телеканала туда попало издание «Важные истории» и семеро журналистов. Как заявил главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко, телеканал обжалует в суде решение Минюста, так как считает его незаконным, и продолжит работу.

21 августа председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что решение о признании «Дождя» иноагентом никак не связано с предстоящими в сентябре выборами. По словам сенатора, Минюст действует в рамках своих полномочий.

