Погибла 16-летняя российская лыжница

Российская лыжница Динара Гаджиева скончалась после травмы, полученной на тренировке по лыжероллерам. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, 16-летняя спортсменка погибла 9 августа, находясь в лагере «Лесная поляна». Гаджиева слишком сильно разогналась, упала и ударилась головой. Отмечается, что лыжница находилась в полной экипировке, однако шлем не спас ее, и она умерла в больнице.

Гаджиева являлась членом юношеской сборной Нижегородской области по лыжным гонкам. На ее счету победы и призовые места на областных соревнованиях.

18 августа футболист молодежной сборной Афганистана Заки Анвари погиб при попытке бежать из страны. Спортсмен попал в число тех, кто попытался покинуть страну, схватившись за шасси самолета C-17A. Части его тела были обнаружены в отсеке шасси.

