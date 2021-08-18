Тренер сборной США по фехтованию погиб в ДТП

Тренер женской сборной США по фехтованию на рапирах Энтони Лич разбился на мотоцикле. Об этом сообщается на сайте Федерации фехтования страны.

Обстоятельства и место ДТП не уточняются. Известно лишь то, что американец ехал по пересеченной местности. Специалисту было 62 года.

Лич руководил женской сборной США на Олимпиаде в Токио, где его подопечная Ли Кифер завоевала первую золотую медаль для страны в женской рапире. В финале американка победила россиянку Инну Дериглазову. В командном турнире, который выиграла сборная России, американки стали четвертыми.

Лич также был тренером американских рапиристок на Играх 1996, 2000, 2004 и 2016 годов. В 2013-м специалиста включили в Зал славы фехтования США. Помимо олимпийской сборной, он работал в спортивных школах и колледжах.