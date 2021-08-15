Умер чемпион мира и Европы по футболу Герд Мюллер

Бывший нападающий сборной ФРГ и мюнхенской «Баварии» Герд Мюллер скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщается в сайте баварцев.

Ветеран немецкого футбола, чемпион мира и Европы умер утром 15 августа. Причины смерти не сообщаются. «Сегодня весь мир замер. "Бавария" и ее болельщики скорбят в связи с кончиной Герда Мюллера», — говорится в заявлении клуба.

Мюллер выступал за мюнхенцев с 1964-го по 1979 год. Вместе с клубом он четырежды выигрывал Кубок ФРГ, трижды — Кубок европейских чемпионов. Также на его счету победы в Кубке Кубков УЕФА и в Межконтинентальном кубке. Он забил 398 голов за клуб. Покинув «Баварию», форвард завершил карьеру в американском «Форт-Лодердейл Страйкерс».

На уровне сборных Мюллер представлял команду ФРГ. В 1972 году он стал чемпионом Европы, а спустя два года выиграл чемпионат мира.

