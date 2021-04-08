Умер советский олимпийский чемпион и рекордсмен мира по тяжелой атлетике

Умер советский олимпийский чемпион по тяжелой атлетике и рекордсмен мира Виктор Куренцов. Об этом сообщил глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов в Instagram.

«Буквально на днях он отметил 80-летие и такое печальное известие», — написал Иванов. Причина смерти бывшего спортсмена не уточняется.

Куренцов — чемпион Олимпиады 1968 года, серебряный призер Игр 1964 года, шестикратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, девятикратный чемпион СССР. За время карьеры он установил 26 мировых рекордов.

5 апреля сообщалось о смерти комментатора Владимира Гендлина, специализировавшего на боксе. После перенесенного коронавируса у журналиста начались осложнения в виде пневмонии. Ему было 84 года.