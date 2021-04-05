Спортивные врачи прокомментировали смерть 18-летнего футболиста во время матча

Проблемы с диагностикой спортсменов остро стоят по всей стране. Спортивные врачи зачастую не реагируют на ухудшение самочувствия игроков, в итоге качественный подход к их здоровью оказывается упущен. Так в беседе с телеканалом «360» спортивные врачи прокомментировали смерть 18-летнего футболиста молодежной команды клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Знамя Труда» Никиты Сидорова.

Предварительной причиной смерти спортсмена была названа аневризма аорты. Врач спортивной медицины Ринат Акбаров рассказал, что первые признаки проблем с сосудами — это головные боли и повышенная утомляемость. Из-за этого футболисты не могут вырабатывать свой потенциал.

«Это же сосудистая система. Там сконцентрированы нервные окончания. Неправильно работающий капилляр приводит к дискомфорту. (...) Врач на это должен реагировать», — подчеркнул медик, добавив, что в таком случае спортсмену следует сократить нагрузки.

Чтобы качественно следить за здоровьем спортсменов, нужно восстановить диспансерную службу по всей России, считает Акбаров. Он добавил, что в настоящее время досконально осматривают лишь состав сборной или крупных клубов.

Спортивный врач Виталий Иконников также пояснил, что большинство региональных медцентров не могут предоставить такой уровень диагностики, как московские. При этом и сама диагностика по стране также отстает, в результате чего врачи просто не имеют возможности поставить верный диагноз, заключил специалист.

Сидоров скончался во время встречи на стадионе «Торпедо». По информации Орехово-Зуевского городского округа, он умер почти мгновенно, не успев дождаться помощи врачей.

Сидоров является воспитанником школы «Спартак-Орехово». Он выступал за молодежку «Знамя Труда» с 2019 года.