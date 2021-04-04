Раскрыты подробности смерти 18-летнего российского футболиста во время матча

Раскрыты подробности смерти футболиста молодежной команды клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Знамя Труда» Никиты Сидорова во время матча. Их рассказал генеральный директор команды Михаил Пузанов в интервью телеканалу «360».

Пузанов заявил, что 18-летний футболист вышел на поле во втором тайме товарищеского матча с клубом из Павловского Посада, а через пять минут ему стало плохо. Тренер и врач команды оказали ему первую помощь. «Быстро подъехали медики и реанимобиль. Полчаса мы боролись за него. Но, к сожалению, потеряли парня», — добавил гендиректор клуба. Предварительным диагнозом смерти стала аневризма.

Сидоров скончался во время встречи на стадионе «Торпедо». По информации Орехово-Зуевского городского округа, он умер почти мгновенно, не успев дождаться помощи врачей.

Сидоров является воспитанником школы «Спартак-Орехово». Он выступал за молодежку «Знамя Труда» с 2019 года.