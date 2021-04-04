РФС отреагировал на смерть 18-летнего футболиста во время матча

Российский футбольный союз (РФС) в Twitter отреагировал на смерть футболиста молодежной команды клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Знамя Труда» Никиты Сидорова во время матча.

В РФС выразили соболезнования родным и близким 18-летнего спортсмена.

Сидоров скончался во время товарищеского матча с клубом из Павловского Посада на стадионе «Торпедо» ранее 4 апреля. По словам гендиректора клуба Михаила Пузанова, футболист вышел на поле, и уже через пять минут ему стало плохо. Врачи пытались оказать ему помощь, однако через полчаса Сидоров скончался. Предварительным диагнозом смерти стала аневризма.

Сидоров является воспитанником школы «Спартак-Орехово». Он выступал за молодежку клуба «Знамя Труда» с 2019 года.