14-летний испанский мотогонщик погиб на соревнованиях

14-летний испанский мотогонщик Уго Мильян погиб в результате аварии на этапе European Talent Cup. Об этом сообщается на сайте MotoGP.

Гонщик попал в массовую аварию на одном из поворотов. Соревнования сразу же остановили, на место прибыли медики. Мильяна госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, юный спортсмен умер.

Шестикратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес выразил соболезнования родным и близким Мильяна.

5 июля сообщалось о смерти 24-летнего вратаря клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» и сборной Латвии Матиса Кивлениекса. Позднее стало известно, что он спас жизнь одноклубнику Элвису Мерзликину и его беременной жене. Кивлениекс прикрыл собой пару от летевшей в них петарды. Мерзликин пообещал назвать ребенка в честь погибшего.