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Погибший 24-летний игрок НХЛ спас жизнь одноклубнику и его беременной жене

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Фото: Jamie Sabau / NHLI / Getty Images
Погибший 24-летний игрок НХЛ Кивлениекс спас жизнь одноклубнику и его беременной жене

Погибший вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» и сборной Латвии Матис Кивлениекс спас жизнь одноклубнику Элвису Мерзликину и его беременной жене. Об этом в Twitter написал журналист Марк Шейг.

По информации источника, Кивлениекс прикрыл собой пару от петарды. Мерзликин пообещал назвать ребенка в честь погибшего 24-летнего голкипера.

О смерти Кивлениекса стало известно 5 июля. Игрок погиб в результате несчастного случая с пиротехникой во время вечеринки. Как считает следствие, фейерверки оказались неисправными, а заряды начали лететь в сторону собравшихся гостей. Кивлениекс в тот момент находился в джакузи.

За «Коламбус» голкипер выступал с 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету было два матча в НХЛ. Также Кивлениекс привлекался к играм за сборную Латвии и сыграл четыре матча на чемпионате мира 2021 года.

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