Игрок НХЛ умер в 24 года

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» и сборной Латвии Матис Кивлениекс умер в 24 года. Об этом сообщается на сайте Федерация хоккея Латвии.

Причины смерти спортсмена пока не уточняются. По информации Apollo.lv, Кивлениекс мог скончаться из-за происшествия с пиротехникой.

Кивлениекс — воспитанник клуба «Призма». В 2013 году он уехал играть в Северную Америку. В 2017 году голкипер подписал контракт с «Коламбусом», начав выступать за фарм-клуб команды и привлекаясь к играм в НХЛ. В текущем сезоне он провел два матча в лиге, в которых «Коламбус» одержал одну победу. На его счету также четыре игры в составе сборной Латвии на домашнем чемпионате мира 2021 года.

11 мая российский хоккеист Владислав Егин умер в возрасте 32 лет после перенесенного коронавируса. Спортсмен скончался из-за осложнений, связанных с заболеванием. Егин известен по выступлениям за «Автомобилист» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).