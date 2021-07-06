Стали известны подробности гибели 24-летнего игрока НХЛ

Стали известны подробности гибели вратаря клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» и сборной Латвии Матиса Кивлениекса. Об этом сообщает CNN International.

Смерть 24-летнего игрока наступила в результате несчастного случая с пиротехникой во время вечеринки. Как считает следствие, фейерверки оказались неисправными, а заряды начали лететь в сторону собравшихся гостей. Кивлениекс в тот момент находился в джакузи. Хоккеист поспешил выбраться из ванны, но поскользнулся, упал и ударился головой о бетонный пол.

О смерти Кивлениекса стало известно 5 июля. Латвийский хоккеист играл в Северной Америке с 2013 года.

За «Коламбус Блю Джекетс» голкипер выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету было два матча в НХЛ. Также Кивлениекс привлекался к играм за сборную Латвии и сыграл четыре матча на чемпионате мира 2021 года.