Модели популярного порносервиса объявили о скидках для своих подписчиков

Британская платформа OnlyFans решила запретить публиковать контент «откровенно сексуального характера». В связи с этим многие модели сервиса принялись искать новое «место работы» и проводить акции для своих подписчиков. С помощью хэштега #OnlyFans пользователи площадки запустили в Twitter флешмоб, в котором протестуют против системы, привлекают новую аудиторию и рекламируют свои аккаунты. На соответствующие посты в соцсети обратили внимание в Medialeaks.

OnlyFans стал полноценным местом работы для сотен девушек, которые публикуют на популярном порносервисе свои откровенные фотографии и видео. С октября 2021 года запрет на контент вступит в силу. В связи с эти многие модели заявляют о переходе на новые площадки и зовут с собой фанатов, которым обещают скидки.

«Поскольку OnlyFans хочет повторить судьбу Tumblr (платформа, которая также запретила контент 18+, после чего ее стоимость упала с 1,1 миллиарда долларов до 3 миллионов долларов — прим. «Ленты.ру»), я готова к новому вызову. Я перехожу на новую площадку Fansly и уверена, что ничего не потеряю», — заявила модель из Колумбии Takai Darkfox, заверив, что даст всем подписчикам страницы на Fansly скидку в 40 процентов на первый месяц.

Российская косплеерша Oichi хотя и не публикует взрослый контент, тоже решила поддержать флешмоб коллег. Она предложила скидку всем новым подписчикам на один месяц.

Как отметил в Twitter Gray Dales, модели не собираются мириться с нововведениями на OnlyFans. А на советы критиков найти работу в другой индустрии он ответил: «Все вы, жалкие ненавистники, пишите: "Найдите настоящую работу". Так вот — вы умрете одиноким, неудовлетворенным и полным злобы».

Ранее модель OnlyFans Арина Левченко прокомментировала будущий запрет площадки на публикацию фото и видео «откровенно сексуального характера». Она считает, что запрет внесет определенные изменения в контент на платформе. «Так как у части людей, которые ведут свои аккаунты на OnlyFans, присутствует более откровенный контент, чем просто фотографии эротического характера, то, вероятнее всего, эти пользователи уйдут на другие платформы либо начнут разделять контент», — уточнила она.

В мае сообщалось, что OnlyFans оказался рассадником детской порнографии. Создателей сервиса обвинили в том, что несовершеннолетние без труда могут публиковать и продавать на платформе свои обнаженные фотографии и видеозаписи.