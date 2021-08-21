Уволенные из театра Ермоловой артисты пожаловались на худрука Путину

Уволенные из московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой артисты пожаловались президенту России Владимиру Путину на художественного руководителя Олега Меньшикова и попросили проверить законность массового увольнения сотрудников. Об этом сообщает «Интерфакс».

Артисты считают, что Меньшиков хочет уволить «неугодных ему» работников, используя для этого в качестве предлога оптимизацию в условиях пандемии COVID-19. Они также утверждают, что худрук не соответствует занимаемой им должности.

Авторы письма попросили Путина обратить внимание на то, что в 2015 году в театре было массовое заключение новых бессрочных договоров с актерами, подпадающими сейчас под сокращение. После подписания документов им без предупреждения была понижена категория.

Обращение к главе государства подписали 16 человек. В нем артисты отмечают, что для государственного бюджетного учреждения культуры планируемое сокращение штата «не может считаться законным и обоснованным».

О массовых увольнениях в московском театре имени Ермоловой стало известно 22 июля. Сообщалось, что администрация действует в рамках трудового законодательства.