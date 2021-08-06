Актриса рассказала о массовых увольнениях в Театре имени Ермоловой

Актриса Анна Скварник рассказала о ситуации в Московском драматическом театре имени Ермоловой, администрация которого в конце июля начала массовые увольнения из-за пандемии коронавируса. Ее слова передает «Московский комсомолец».

Отмечается, что под сокращение попали 18 человек, в том числе и Скварник, работавшая в театре с 1997 года. Артистка заявила, что вместе с бывшими коллегами пишет письма в различные инстанции с просьбами разобраться в произошедшем.

«У всех разная ситуация. Кто-то получил уведомление через портал госуслуг, кому-то по почте пришло заказное письмо, кому-то сообщили в театре. В уведомлении сообщается о том, что мы подлежим сокращению. Нам кажется, что нарушена процедура сокращения», — отметила она.

Скварник подчеркнула, что актеров сократили как незанятых, при этом продержав их некоторое время без работы. «Но ведь наша занятость зависит от директора и художественного руководителя. У нас у всех высокая квалификация, но нас сначала нигде не занимали, а потом решили сократить», — сказала она.

О массовых увольнениях в Театре имени Ермоловой стало известно 22 июля. В пресс-службе заведения подчеркнули, что администрация действует в рамках трудового законодательства.