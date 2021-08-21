Раскрыты подробности задержания прихожан в мечети Подмосковья

Адвокат Мария Красова рассказала, что задержанных в подмосковных Котельниках прихожан мечети отпустили из полиции без составления протоколов. Такие подробности она раскрыла в беседе с ТАСС.

«В их отношении не было составлено ни протоколов о задержании, ни о доставлении, ни об административном правонарушении», — сообщила юрист. Она рассказала, что, по словам одного из правоохранителей, задержание было частью неких проверочных мероприятий, в рамках которых у задержанных взяли ДНК.

Граждан России, которые были в мечети, отпустили после проверки паспортов. «Иностранных граждан отвезли в отдел, где отпустили после сбора ДНК», — сказала Краснова.

20 августа полиция пришла в мечеть и начала задержания участников пятничной молитвы. В основном речь идет о гражданах стран ближнего зарубежья, в случае выявления нарушений им выпишут административные протоколы. Адвокат Лидия Аносова заявила, что было задержано порядка 600 человек.