Глава МИД Норвегии ответила на заявление о разрыве отношений с Россией

Министры иностранных дел Росси и Норвегии Сергей Лавров и Ине Мари Эриксен Серейде

Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде ответила на заявление кандидата в премьер-министры Йонаса Гара Стере о разрыве отношений с Россией, сообщает РИА Новости.

По словам Стере, сотрудничество с Москвой практически сведено на нет.

«Это неправда, и он об этом знает. Я имею в виду, что между Россией и Норвегией якобы плохой политический контакт. Только в этом году я дважды встречалась с российским министром иностранных дел», — сказала Серейде.

Она отметила, что между Россией и Норвегией «даже больше контактов, чем у многих других стран».

Ранее бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен заявил, что западным странам надо сделать все, чтобы найти способ превратить газопровод «Северный поток-2» в пиррову победу России.

