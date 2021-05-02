Мир
 
Последние новости
«Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и стал чемпионом России
Установку бюста Сталина в Дагестане назвали «ударом по чувствам» народа
«ЭпиВакКорону» назвали эффективной против трех штаммов коронавируса
В Госдуме назвали позором марш украинских националистов в Одессе
Российский таксист спутал спящего клиента с трупом и привез его в полицию
В Москве ужесточили проверку масок и перчаток 
Жириновский предложил переименовать должность президента России
Отец Бритни Спирс раскрыл диагноз своей дочери
В сети появились неопубликованные фото Меган Маркл с бывшим парнем
Новости партнеров
Прослушать новость

В Швеции обеспокоились стремлением США «взять Россию в кольцо»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Шведские журналисты раскритиковали местных чиновников за пособничество военным НАТО в продвижении к границам России. Соответствующая статья появилась в газете Proletären.

«Как это ни прискорбно, политики послушно превращают Швецию в цель во время предполагаемой войны с Россией», — указано в материале. В тексте также упоминается договор между Швецией и Североатлантическим альянсом, принятый в 2016 году. Согласно документу, военным НАТО и США разрешено использовать территории страны для выполнения боевых операций.

Вдобавок автор публикации выразил обеспокоенность стремлением США «взять Россию в кольцо» — по его словам, регулярные учения в Европе расширяют позиции НАТО на восток, с каждым разом «все ближе к России».

1 мая сообщалось, что политики Норвегии испугались войны России и США, которая якобы может начаться из-за размещения военных баз НАТО на территории страны. В частности, они раскритиковали подписанное министром обороны страны Франком Бакке-Йенсеном дополнительное соглашение о сотрудничестве с Соединенными Штатами. Согласно ему, норвежский аэропорт Ригге должны будут передать в распоряжение американских военных.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
NATOS JÄTTEÖVNING I EUROPA INGEN ”AGGRESSION”?
В Норвегии испугались войны России и США
В США рассказали о нацеленных на Россию бомбардировщиках