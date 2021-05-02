Шведские журналисты раскритиковали местных чиновников за пособничество военным НАТО в продвижении к границам России. Соответствующая статья появилась в газете Proletären.

«Как это ни прискорбно, политики послушно превращают Швецию в цель во время предполагаемой войны с Россией», — указано в материале. В тексте также упоминается договор между Швецией и Североатлантическим альянсом, принятый в 2016 году. Согласно документу, военным НАТО и США разрешено использовать территории страны для выполнения боевых операций.

Вдобавок автор публикации выразил обеспокоенность стремлением США «взять Россию в кольцо» — по его словам, регулярные учения в Европе расширяют позиции НАТО на восток, с каждым разом «все ближе к России».

1 мая сообщалось, что политики Норвегии испугались войны России и США, которая якобы может начаться из-за размещения военных баз НАТО на территории страны. В частности, они раскритиковали подписанное министром обороны страны Франком Бакке-Йенсеном дополнительное соглашение о сотрудничестве с Соединенными Штатами. Согласно ему, норвежский аэропорт Ригге должны будут передать в распоряжение американских военных.