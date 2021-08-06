В Норвегии увидели вред в участии россиян на Олимпиаде в Токио

Норвежский обозреватель Даниэль Роэд-Йохансен увидел вред в участии сборной России на Олимпиаде в Токио. Материал журналиста опубликован в издании Aftenposten.

Статья Роэд-Йохансена посвящена неудаче норвежских гандболисток в полуфинальном матче против российской сборной. «Он победили Норвегию, но их не должно здесь быть» — под таким заголовком вышел материал норвежского обозревателя. В своем тексте Роэд-Йохансен утверждает, что допуск российских спортсменов в Играх в Токио подрывает авторитет международного спорта.

Ранее 6 августа отечественные гандболистки сломили сопротивление соперниц из Норвегии. Итоговый счет в матче — 27:26 в пользу сборной России. В решающем матче россиянки сыграют против команды Франции. Встреча пройдет 8 августа.

Отечественные спортсмены выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР). Награждение российских атлетов проходит под музыку Петра Чайковского.