Российские гандболистки вышли в финал Олимпиады

Российские гандболистки вышли в финал Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменки одержали победу над соперницами из Норвегии. Встреча завершилась со счетом 27:26. В финале россиянкам предстоит сыграть с француженками.

Решающий матч пройдет 8 августа. Начало соревнований — 9:00 по московскому времени.

В четвертьфинале Россия оказалась сильнее сборной Черногории. Матч, прошедший 4 августа, завершился со счетом 32:26 (17:15) в пользу россиянок.

Сборная России — действующий олимпийский чемпион. Олимпиада в Токио завершится 8 августа.