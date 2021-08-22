Минивэн влетел в переходящих дорогу россиян и попал на видео

В Санкт-Петербурге минивэн столкнулся с Ford Focus, вылетел на пешеходный переход и протаранил нескольких человек. Момент аварии попал на видео, его опубликовал Telegram-канал Life Shot.

ДТП с участием двух машин произошло на перекрестке улицы Народного Ополчения и Ленинского проспекта. На кадрах видно, как автомобили врезались друг в друга на большой скорости, после чего одного из них вынесло на пешеходный переход, который пересекали люди на зеленый сигнал светофора.

Часть горожан успела отбежать от дороги, некоторые попали под колеса автомобиля. Водитель также снес дорожный знак.

В настоящий момент число пострадавших уточнятся. Известно, что госпитализирован 6-летний ребенок вместе с матерью — женщина находится в тяжелом состоянии с многочисленными переломами. Еще один потерпевший — 38-летний велосипедист.