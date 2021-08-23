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Путин прояснил мотивы присвоения аэропорту Грозного имени Ахмата Кадырова

Президент России Путин пояснил, почему аэропорт Грозного назвали в честь Ахмата Кадырова
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Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Сегодня Чечня является неотъемлемой частью России и динамично развивается, за это боролся бывший глава республики Ахмат Кадыров. Так пояснил мотивы переименования в его честь аэропорта Грозного президент России Владимир Путин, сообщаетcя в Telegram-канале «Пул N3».

«В 90-е годы вместе со всей Чечней и ее жителями Ахмат-Хаджи прошел сложнейший, драматический путь, и в решающий момент именно он с очевидным риском для собственной жизни взял на себя ответственность за дальнейшую судьбу Чеченской Республики, а по большому счету всего Северного Кавказа», — заявил он.

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